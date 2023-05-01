В МЗС не виключають посередництво КНР у мирному врегулюванні

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що не вважає "нереалістичною" роль Китаю як посередника у завершенні війни, яку Росія розв'язала проти України. Про це він сказав виданням німецької медіагрупи Funkе, передає у неділю 30 квітня, агентство dpa.

Китай переслідує власні інтереси, проте припинення війни Росії проти України більше їм відповідає, аніж її продовження, зазначив Мельник.

"Я дійсно вважаю, що справедливе і мирне рішення та припинення бойових дій більше відповідають інтересам Пекіна, ніж цей величезний нескінченний землетрус для всього світового порядку", - сказав він.

Заступник міністра позитивно оцінив першу з початку повномасштабного вторгенння РФ телефонну розмову президента України Володимира Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Це "великий крок вперед у зміцненні наших відносин з Китаєм та завершенні російської агресії", сказав він.

Водночас Мельник наголосив, що виведення всій російських військ з окупованих територій України є обов'язковою умовою для Києва.

"Мирний план" Китаю

До першої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну Китай оприлюднив так званий мирний план, який складається з 12 принципів. Слово "війна" в документі не згадується - в англійській версії використовуються слова "конфлікт" і "українська криза".

Згідно з планом, першим принципом, який веде до мирного врегулювання "конфлікту", має стати повага до суверенітету всіх країн. Водночас у плані не зачіпаються питання незгоди України з окупацією її територій Росією та не піддаються критиці жодні дії РФ.