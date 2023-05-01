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«Нафтогаз» зафіксував до 1 травня 2024 р. ціну газу для населення в розмірі 7,96 грн/куб. м
07:19 01.05.2023 |
ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" продовжила дію тарифного плану для населення "Фіксований" у розмірі 7,96 грн за куб. м (із ПДВ) ще на рік - до 1 травня 2024 року, повідомила пресслужба Групи "Нафтогаз".
"Ціна на газ для побутових клієнтів залишається незмінною. Це рішення було прийнято з урахуванням воєнного стану та економічної ситуації в Україні. За всієї складності ситуації ми продовжимо тримати ціну палива для наших громадян на довоєнному рівні", - зазначив голова Групи Олексій Чернишов, слова якого наводяться в повідомленні на сайті "Нафтогазу".
За його даними, ГК "Нафтогаз України" забезпечує газом понад 12,4 млн українських домогосподарств.
Як повідомлялося, 26 квітня 2023 року в рамках підготовки до наступного опалювального сезону 2023/2024, НАК "Нафтогаз України" вийшла на Українську енергетичну біржу (УЕБ) з метою закупівлі природного газу у приватних українських компаній.
У результаті торгів було закуплено 1,6 млн куб. м природного газу, середньозважена ціна купівлі ресурсу квітня становить 10 972 грн/тис. куб. м без ПДВ, середньозважена ціна купівлі ресурсу травня на віртуальній торговельній точці (ВТТ) склала 10767 грн/тис. куб. м без ПДВ.
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