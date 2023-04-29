Єврокомісія досягла домовленості з сусідами України щодо імпорту агропродукції

Європейська Комісія в результаті переговорів досягла принципової домовленості з п'ятьма країнами-сусідами України щодо імпорту українських сільськогосподарських продуктів.

Як повідомляє Укрінформ, про це у Твіттері написав Виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

«Є домовленість!... Ми маємо діяти так, щоб відповісти на занепокоєння як фермерів у сусідніх країнах ЄС, так і України й Європейського Союзу», - зазначив представник Єврокомісії.

Як повідомляється у наступному пості, ключовими елементами досягнутих домовленостей, які також погоджені з Україною, є скасування одноосібних обмежень на такий імпорт, що був введений з боку Польщі, Словаччини, Болгарії та Угорщини. При цьому будуть застосовуватися виключні захисні заходи для чотирьох продуктів - пшениці, кукурудзи, насіння ріпака та соняшника. Водночас, Єврокомісія виділить додатково 100 мільйонів євро для допомоги фермерам у згаданих п'яти державах ЄС, які зазнають збитків через ситуацію, що склалася.

Крім того, будуть порушені розслідування щодо необхідності застосування захисних заходів у імпорті інших продуктів з України, включаючи соняшникову олію.

Водночас, сторони будуть продовжувати працювати для того, щоб забезпечити експорт українських товарів в інші країни з використанням «коридорів солідарності» ЄС.

Домбровскіс подякував профільним структурам Єврокомісії та Ради ЄС за зусилля із пошуку прийнятного рішення.

«Я радий оголосити, що ми досягли політичної угоди щодо українського сільськогосподарського імпорту в ЄС. Тож ми погодили з п'ятьма сусідніми з Україною країнами ЄС та з Україною, як ми будемо вирішувати цю ситуацію... Ми маємо рішення, яке відповідає на занепокоєння як фермерів у сусідніх країнах-членах, так і України», - зауважив Домбровскіс у відеозверненні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала політичне рішення, що було досягнуто сьогодні в результаті переговорів Єврокомісії з п'ятьма країнами ЄС.

«Я вітаю принципову домовленість, що була знайдена щодо транзиту чотирьох видів українського зерна та насіння. Ця угода зберігає як експортні спроможності України та дозволяє їй продовжувати годувати світ, так і статки наших фермерів. Дякую вам, Валдіс Домбровскіс (Виконавчий віце-президент Єврокомісії - ред.) та Януш Войцеховський (Єврокомісар з питань сільського господарства - ред.) за докладені зусилля», - написала Урсула фон дер Ляєн у Твіттері.

Як повідомлялося, раніше п'ять країн ЄС звернулися до Єврокомісії з проханням про запровадження захисних заходів проти «надмірного» сільськогосподарського експорту з України, який впливає на ситуацію на ринку, призводить до падіння цін та, таким чином, зачіпає інтереси фермерів у сусідніх з Україною державах ЄС.