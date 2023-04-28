Експерти оцінили звіт Amnesty International з критикою України, - NYT

Незалежні експерти оцінили скандальний звіт Amnesty International з критикою України. Організація вирішила не публікувати висновки фахівців, але ЗМІ дізналися подробиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Amnesty International у серпні минулого року звинуватила українські війська у тому, що вони "наражають цивільних осіб на небезпеку", розміщують солдатів і завдають ударів з населених пунктів.

За даними видання, звіт незалежних експертів займає 18 сторінок. Аналітики наголошують на складності застосування міжнародного права щодо війни в Україні. Серед незалежних експертів були представники з Оксфордського, Копенгагенського, Женевського університетів, а також з Університету Брігама Янга, та Університету Редінга.

Фахівці дійшли висновку, що аналітики Amnesty International недостатньо обґрунтували свій звіт, в якому звинуватили Україну. Експерти зазначають, що текст висновку був "написаний двозначним, неточним і в деяких аспектах сумнівним з юридичної точки зору".

"Це особливо стосується початкових абзаців, які можуть бути прочитані як такі, що мають на увазі - хоча це і не було наміром Amnesty International - що на системному чи загальному рівні українські сили були в першу чергу або однаково винні в загибелі мирних жителів, яка сталася внаслідок нападів з боку Росії", - кажуть експерти.

За даними NYT, початковий варіант висновку експертів був жорсткіший, але Amnesty International лобіювала комісію, щоб пом'якшити тон. Видання зазначає, що організації все ж вдалося це зробити, оскільки експерти замість "необґрунтований" написали "недостатньо обґрунтований".

Ймовірно, незалежний звіт був готовий ще на початку лютого. Експерти просили попередити, якщо Amnesty International вирішить публікувати лише деякі частини. Проте організація вирішила взагалі не показувати звіт, а залишити його для "внутрішнього використання".

Крім того, експерти зазначають, що Amnesty International "недостатньо взаємодіяли" з українською владою, щоб встановити обставини розміщення військ поблизу цивільних. Через це, на думку фахівців, Amnesty International мала б використовувати більш обережні формулювання.

Нагадаємо, 4 серпня правозахисна організація Amnesty International опублікувала звіт, в якому звинуватила Збройні сили України у створенні баз поблизу шкіл та лікарень.