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АНАЛІТИКА

В Україну прибули президенти Чехії і Словаччини

 

В Україну разом приїхали з візитом новий президент Чехії Петр Павел та його словацька колега Зузана Чапутова.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють чеські ЗМІ, зокрема IDNES.

Президенти прибули потягом у Немішаєво, де їх зустріли, серед інших, чеський посол в Україні та колишній український посол у Чехії Євген Перебийніс.

В офіційному Twitter Петр Павел опублікував їхню фотографію на тлі пошкодженого будинку у Бородянці.

"Ми із Зузаною Чапутовою поділяємо цінності свободи та справедливості. Тяжко бачити на власні очі, що українці платять за це найвищу ціну, кров'ю та життями своїх громадян. Боротьба з агресором захищає те, що нас об'єднує", - прокоментував Павел.

"Ганебні атаки минулої ночі на декілька українських міст, серед яких Умань та Дніпро, внаслідок яких загинули невинні люди, нагадують, що ми не можемо відвертати очі", - написала Чапутова у своєму Facebook.

Вона додала, що спільний візит до України із президентом Павелом підтверджує нову еру відносин між главами держав Словаччини та Чехії. "Це наша перша закордонна поїздка разом і я рада, що ми прибули саме в Україну. Наш сигнал чіткий: нас з Україною об'єднують не лише кордони та спільне минуле, але й спільне майбутнє", - додала Чапутова.

Під час візиту президенти зустрінуться з Володимиром Зеленським та низкою інших посадовців.

Для Петра Павела це його перша поїздка до України, він домовився з Києвом про візит невдовзі після інавгурації. Тоді ж була домовленість, що він поїде разом із президенткою Словаччини, яка вже бувала в Україні після початку повномасштабної війни.

 

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