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АНАЛІТИКА

Радикальна податкова реформа. Посли G7 вперше публічно відреагували на ідеї Офісу президента

 

Посли Великої сімки (G7) нагадали Ростиславу Шурмі, головному ідеологу радикальної податкової реформи в Офісі президента, про важливість продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом. Про це йдеться у представництві групи послів G7 у Twitter.

"Посли G7 зустрілися з Ростиславом Шурмою, заступником голови Офісу президента, щоб обговорити потенційну податкову реформу в Україні та її вплив на податкові надходження, конкурентоспроможність і корупцію. Посли G7 підкреслили важливість продовження співпраці з МВФ", - йдеться у повідомленні.

Радикальна податкова реформа. Посли G7 вперше публічно відреагували на ідеї Офісу президента

 

У серпні 2022 року Шурма вперше анонсував податкову реформу під умовною назвою "10-10-10", що передбачала радикальне зниження ставок податків.

Ініціатива не знайшла підтримки всередині самої ж владної команди. Її розкритикував голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Міністр фінансів теж заявив, що не підтримає податкову реформу зі зниженням ставок.

Попри це, Офіс президента не відмовився від своєї ініціативи, і 23 березня провів саміт щодо податкової реформи, щоб спробувати публічно переконати в необхідності системного зниження ставок податків.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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