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АНАЛІТИКА

ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до Росії

 

Парламентська асамблея Ради Європи визнала геноцидом депортацію та насильницьке переміщення українських дітей на територію Російської Федерації.

Відповідна резолюція була ухвалена на пленарному засіданні у четвер, пише "Європейська правда".

У Страсбурзі ухвалили резолюцію під назвою "Депортації та насильницькі переміщення українських дітей та інших цивільних осіб у Російську Федерацію або на тимчасово окуповану територію України: створення умов для їхнього безпечного повернення, припинення цих злочинів і покарання винних".

"Асамблея підкреслює, що насильницьке переміщення дітей з однієї групи в іншу з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову або релігійну групу вважається злочином геноциду відповідно до пункту (е) статті 2 Конвенції про геноцид 1948 року, що збігається з задокументованими доказами депортації та насильницького переміщення українських дітей в Російську Федерацію або на території, що тимчасово перебувають під російською окупацією", - йдеться у резолюції.

У документі наголошується, що практика незаконного вивезення українців до Російської Федерації з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей розпочалася ще до початку повномасштабної агресії РФ у формі депортації вихованців дитячих будинків та дітей з інвалідністю зі спеціалізованих установ.

ПАРЄ закликала Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість кримінального переслідування за цей злочин.

"Асамблея також підтримує необхідність ретельної фіксації, збору та оцінки доказів злочину геноциду, як це передбачено Римським статутом та Конвенцією про геноцид. Асамблея підтримує розслідування та притягнення до відповідальності за державну політику насильницького переміщення та депортації українських дітей Російською Федерацією, а також потенційні дії України в Міжнародному кримінальному суді та Міжнародному суді ООН", - йдеться у документі.
Ключові теги: ЄС, Росія
 

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