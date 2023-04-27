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Св. Франциск Асізський
Столтенберг: Україна отримала 1 550 бронемашин, 230 танків і велику кількість боєприпасів
12:59 27.04.2023 |
Генсек НАТО Єнс Столтенберг підсумував обсяги переданої Україні бронетехніки та танків в рамках формату "Рамштайн".
Про це він розповів у четвер на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
"Загалом через контактну групу на чолі зі США союзники НАТО і партнери надали Україні безпрецедентну допомогу. Понад 98% бойових машин, обіцяних Україні, вже доставлені. Це означає понад 1550 одиниць бронетехніки, 230 танків та іншого обладнання, включно з великою кількістю боєприпасів", - повідомив Столтенберг.
В цілому, за його словами, понад 9 нових українських бронетанкових бригад пройшли навчання та отримали спорядження завдяки підтримці партнерів.
"Це надасть Україні сильну позицію для подальшого відвоювання окупованих територій", - підкреслив Столтенберг.
Раніше генсек НАТО заявляв, що Україна готова відвоювати більше території на тлі підготовки до очікуваного контрнаступу проти російських сил.
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