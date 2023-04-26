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АНАЛІТИКА

Павла Рябікіна призначено послом у Китаї - указ

 

Президент України Володимир Зеленський призначив нового посла України у Китаї. Ним став Павло Рябікін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний указ глави держави .

"Призначити Рябікіна Павла Борисовича надзвичайним та повноважним послом України у Китайській Народній Республіці", - йдеться у документі.

Павло Рябікін

Колишній міністр із питань стратегічних галузей промисловості України. З 2020 до 2021 року очолював Державну митну службу України. Народний депутат України VII скликання. Член Парламентської Асамблеї Ради Європи з 2012 року.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Китай
 

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