Фінансові новини
- |
- 26.04.23
- |
- 17:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський провів телефонні переговори з Сі
14:32 26.04.2023 |
Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Володимира Зеленського.
"Провів тривалу змістовну телефонну розмову з головою Китаю Сі Цзіньпіном. Вірю, що вона, а також призначення Посла України в Китаї дасть потужний поштовх розвитку наших двосторонніх відносин", - пише президент.
За матеріалами:
РБК-Україна
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Павла Рябікіна призначено послом у Китаї - указ
|Китай докладе зусиль для якнайшвидшого припинення вогню в Україні, - Сі Цзіньпін
|Зеленський провів телефонні переговори з Сі
|У США представлено проєкт резолюції про перемогу України у війні з Росією - Маркарова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк доплачуватиме половину вартості проїзду на міському транспорту українцям, які купують QR квитки через Приват24
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|ЄС запустив процес спільних закупівель газу. Україна також бере участь
|Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін
|ЄС виплатив Україні чергові 1,5 млрд євро з пакета допомоги на 18 млрд
|«Кадровий голод». Як війна змінила ринок праці в Україні і куди поділись безробітні
|ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного
|Один дивізіон ЗРК Patriot заступив на чергування в Україні
Бізнес
|SpaceX буде готова здійснити новий запуск ракети Starship через один-два місяці - Маск
|Porsche Cayenne отримав оновлений салон та більше потужності
|Тисяча доларів за «галочку». Twitter запустив послугу для бізнеса та організацій
|США закликали Південну Корею не заповнювати дефіцит Китаю щодо імпорту мікрочіпів
|Samsung активувала в Galaxy Watch 5 і Galaxy Watch 5 Pro датчик температури тіла для відстеження циклів
|ASUS Zenbook S 13 OLED — найтонший (всього 1,1 см) у світі 13,3-дюймовий ноутбук з OLED-дисплеєм
|Новий кросовер Smart #3 дебютував у кузові купе