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У США представлено проєкт резолюції про перемогу України у війні з Росією - Маркарова
09:16 26.04.2023 |
У Вашингтоні презентували двопартійний проєкт резолюції нижньої Палати представників США "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України", повідомила Надзвичайний і Повноважний Посол України в США Оксана Маркарова.
"На Капітолійському пагорбі урочисто презентовано двопартійний проєкт резолюції нижньої Палати представників США "Щодо позиції Палати представників стосовно умов перемоги України", - написала вона у фейсбук у ніч на середу.
За її словами, голова Гельсінської комісії США конгресмен Дж. Вілсон (Р), співголова комісії С. Коен (Д), співголова Конгресового Українського кокусу М. Каптур (Д) провели брифінг для преси за участю третього президента України Віктора Ющенка.
"У проекті резолюції зазначається, що Палата представників США:
1) підтверджує, що політика Сполучених Штатів полягає в тому, щоб Україна перемогла вторгнення [рф] і відновила свої міжнародно визнані кордони 1991 року;
2) вважає, що мир після Перемоги України, має бути забезпечений шляхом інтеграції України до НАТО та інших євроатлантичних інституцій, що відповідає довгостроковій політиці Сполучених Штатів;
3) заявляє, що Сполучені Штати повинні працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб гарантувати а) виплату рф репарацій Україні; б) допомогу світової спільноти у відновлені України; в) притягнення керівництва рф до відповідальності за цю загарбницьку війну; г) відновити справедливість для жертв злочинів, скоєних рф під час її вторгнення", - написала Маркарова.
Вона подякувала партнерам і друзям у Конгресі "за лідерство в консолідації допомоги Україні та двопартійного бачення нашої спільної перемоги!".
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