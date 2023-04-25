Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін

Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Вранці у вівторок Байден опублікував відеозвернення про те, що збирається переобиратися на посаду президента США, щоби "закінчити роботу".





"У кожного покоління є той момент, коли потрібно відстоювати демократію. Відстоювати свої фундаментальні свободу. На мою думку, зараз такий момент настав для нас. Тому я буду балотуватися для переобрання президентом США", - оголосив Джо Байден.