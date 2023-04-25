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Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на другий термін
13:28 25.04.2023 |
Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив про наміри вдруге змагатися за президентську посаду на виборах 2024 року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Вранці у вівторок Байден опублікував відеозвернення про те, що збирається переобиратися на посаду президента США, щоби "закінчити роботу".
"У кожного покоління є той момент, коли потрібно відстоювати демократію. Відстоювати свої фундаментальні свободу. На мою думку, зараз такий момент настав для нас. Тому я буду балотуватися для переобрання президентом США", - оголосив Джо Байден.
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