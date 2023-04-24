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АНАЛІТИКА

ЄС і Україна визнаватимуть та виконуватимуть судові рішення одне одного

 

ЄС зробив крок до встановлення договірних відносин з Україною з метою визнання та виконання судових рішень Євросоюзу та України у цивільних і комерційних справах.

Про це, як пише "Європейська правда", пресслужба Ради ЄС повідомила у понеділок.

"Сьогодні Рада ЄС погодилася встановити договірні відносини з Україною в рамках Гаазької конвенції про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах", - йдеться у повідомленні.

Так звана Конвенція про виконання судових рішень, укладена у 2019 році, є міжнародним договором, що зобов'язує договірні держави визнавати та виконувати судові рішення, винесені у цивільних або комерційних справах в інших державах-учасницях.

У 2022 році Україна ратифікувала Конвенцію. Відповідно до документа, договірні відносини між Україною та ЄС будуть встановлені з 1 вересня 2023 року, якщо жодна зі сторін не заперечуватиме проти цього.

Держави-члени Європейського Союзу вважають, що не існує жодних фундаментальних перешкод, наприклад, пов'язаних з незалежністю та ефективністю судової системи, боротьбою з корупцією або дотриманням основоположних прав, які могли б завадити ЄС вступити в договірні відносини з Україною.

Сьогоднішнє рішення зробить Конвенцію важливим інструментом для сприяння міжнародній торгівлі.
Ключові теги: ЄС
 

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