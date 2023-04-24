Фінансові новини
- |
- 24.04.23
- |
- 10:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Один дивізіон ЗРК Patriot заступив на чергування в Україні
08:43 24.04.2023 |
Один дивізіон зенітних ракетних комплексів Patriot уже заступив на бойове чергування в Україні, а інші - ще в дорозі, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.
"Один з дивізіонів (Patriot. - Ред.) уже заступив кілька днів тому, працює. Інші вже в дорозі до своїх майбутніх позицій. Сподіватимемося, що будуть якісь результати, проти рашистських літаків, зокрема", - зауважив Ігнат в ефірі національного телемарафону у неділю, 23 квітня.
За його словами, ці системи використовують різні ракети: проти балістичних ракет, аеродинамічних цілей тощо. Зокрема, вони можуть збивати С-300, бо їх запускають по балістичній траєкторії.
Як повідомлялося, 18 квітня Німеччина передала Україні ЗРК Patriot із ракетами до нього. Очікується, що Україна отримає ЗРК Patriot також від Сполучених Штатів Америки та Нідерландів. Конкретні терміни передачі комплексів Вашингтоном не озвучуються. Утім, наприкінці березня телеканал CNN повідомив, що українські військові завершують вишкіл на ЗРК, після чого "найближчими тижнями" їх мають розгорнути в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Продати перемогу. Чи чекають на Україну вибори під час війни
|Юристка із США зі зв'язками у Києві: ким є новий посол Євросоюзу в Україні
|Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі – Столтенберг
|Апеляційний суд визнав брехнею, що «Яценюк украв гроші проєкту «Стіна»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Інтеграція та компроміс. Навіщо Столтенберг прибув до Києва
|НАТО готується обговорювати членство України на саміті у Вільнюсі - Столтенберг
|Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2
|Довгі руки Гааги: як суди переслідуватимуть Росію за війну
|ЄС змінює посла в Україні, до Києва поїде Катарина Матернова
|Снаряди для HIMARS, високоточні авіабомби і протитанкові ракети TOW - США оголосили про пакет військової допомоги для України в розмірі $325 млн
Бізнес
|Ілон Маск пригрозив засудити Microsoft — після того, як компанія від’єднала Twitter зі своєї рекламної платформи
|Volkswagen представив новий седан ID.7
|Концерн Rheinmetall представив новий безпілотник, який може переносити до 8 дронів-камікадзе
|Xiaomi представила Game Controller із дротовим і бездротовим під'єднанням, а також підтримкою Steam за ціною $29
|Hyundai представив новий кросовер Mufasa
|Xiaomi Pad 6 Pro - Snapdragon 8+ Gen 1, 144-Гц дисплей і 50-МП камера за ціною від $350
|Xiaomi Pad 6 - Snapdragon 870, 13-МП камера, 144-Гц дисплей IPS і 8840 мАг за ціною від $290