Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Апеляційний суд визнав брехнею, що «Яценюк украв гроші проєкту «Стіна»

10:58 21.04.2023 |

Політика

 

Київський апеляційний суд визнав брехнею слова "Яценюк украв гроші проєкту "Стіна".

Про це у Facebook повідомила прессекретарка прем'єр-міністра в 2014-2016 роках, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка Ольга Лаппо, передає Цензор.НЕТ.

"Такий собі діяч Олег Соскін у 2020 році в статті на "Главреді" наговорив на судовий позов. Зокрема, заявив, що колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк "Украл деньги проекта "Стена", - зазначив він.

Визнати розповсюджену інформацію "недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію", - зазначається у судовому рішенні.

За словами Лаппо, на те, щоб у судовому порядку довести, що слова Соскіна неправдиві, пішло майже три роки.

"Маємо яскравий приклад, як легко в інформаційний простір запустити безпідставне лайно, підживлюючи тисячі фейкометів, і скільки часу потрібно, щоб відновити справедливість", - підсумувала Лаппо.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,0664
  0,0987
 0,25

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6494  0,16 0,44 38,3158  0,18 0,47
EUR 40,9023  0,21 0,50 41,8526  0,21 0,51

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес