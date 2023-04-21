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Апеляційний суд визнав брехнею, що «Яценюк украв гроші проєкту «Стіна»
10:58 21.04.2023 |
Київський апеляційний суд визнав брехнею слова "Яценюк украв гроші проєкту "Стіна".
Про це у Facebook повідомила прессекретарка прем'єр-міністра в 2014-2016 роках, лідера "Народного фронту" Арсенія Яценюка Ольга Лаппо, передає Цензор.НЕТ.
"Такий собі діяч Олег Соскін у 2020 році в статті на "Главреді" наговорив на судовий позов. Зокрема, заявив, що колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк "Украл деньги проекта "Стена", - зазначив він.
Визнати розповсюджену інформацію "недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію", - зазначається у судовому рішенні.
За словами Лаппо, на те, щоб у судовому порядку довести, що слова Соскіна неправдиві, пішло майже три роки.
"Маємо яскравий приклад, як легко в інформаційний простір запустити безпідставне лайно, підживлюючи тисячі фейкометів, і скільки часу потрібно, щоб відновити справедливість", - підсумувала Лаппо.
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