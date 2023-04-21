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НБУ дозволив банкам продавати на 20% більше готівкової валюти від купленої безготівкової
08:43 21.04.2023 |
Комерційні банки з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку вони можуть продати на валютному ринку, враховуватимуть не 100%, а 120% обсягу купівлі безготівкової валюти у населення, починаючи з 13 квітня 2022 року.
"Національний банк послідовно здыйснює кроки щодо мінімізації множинності валютних курсів. Це сприяє підвищенню стійкості валютного ринку та поліпшенню курсових очікувань. З цією ж метою НБУ розширює можливості банків здійснювати операції з продажу готівкової іноземної валюти населенню", - пояснив Нацбанк своє рішення на сайті ввечері в четвер.
Він зазначив, що відповідні зміни спрямовані на збереження сприятливої ситуації на валютному ринку.
НБУ уточнив, що відповідні зміни закріплено постановою №53 від 20 квітня.
Як повідомлялося, у березні обсяг купівлі безготівкової валюти банками знизився до $300,4 млн із $462,1 млн у лютому і $523,9 млн у січні. Зміцнення курсу гривні на готівковому ринку на 1,15 грн у лютому, а в березні ще на 1,2 грн - до 37,75 грн/$1 за офіційного курсу 36,57 грн/$1 різко знизило інтерес до купівлі безготівкової валюти через розміщення її на депозиті мінімум на три місяці.
Обсяг продажу населенням безготівкової валюти в березні, навпаки, трохи зріс - до $153,3 млн зі $123,1 млн у лютому, повернувшись на рівень січня.
Що стосується готівкової валюти, то її купівля і продаж зросли порівняно з лютим: купівля - з $1,185 млрд до $1,512 млрд, продаж - з $1,082 млрд до $1,235 млрд.
На готівковому ринку в квітні гривня після зміцнення до 37,2 грн/$1 дотепер ослабла до 38 грн/$1.
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