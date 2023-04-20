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Данія та Нідерланди передадуть Україні 14 танків Leopard 2
11:31 20.04.2023 |
Данія разом з Нідерландами передасть Україні 14 танків Leopard 2 німецького виробництва.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише данське видання DR.dk.
Оголошення про намір передати Україні танки зробили міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен і в.о. міністра оборони Троельс Лунд Поульсен.
"Йдеться про велику пожертву данської сторони в рамках спільного з Нідерландами проєкту, ми передаємо Україні 14 танків Leopard 2. Це дуже значний внесок, який йде на додачу до вже анонсованих нами до 100 вживаних машин Leopard 1", - сказав Расмуссен.
Поульсен додав, що танки, як очікується, будуть доставлені на початку 2024 року.
"Це - не данські танки. Це співпраця у наданні танків, які не є данськими, але які закуповуються у співпраці з Нідерландами. Не секрет, що існувало широке бажання розглянути можливість передачі танків Leopard 2, які є ще більшими, ніж Leopard 1. Тепер це можливо, і ми радіємо і пишаємося цим", - пояснив він.
Виконувач обов'язків міністра оборони повідомив, що вже поінформував міністра оборони України.
"Ми зустрічаємося завтра в Німеччині, щоб обговорити подальшу допомогу Україні, і ця допомога - танки Leopard 2 - є бажаною, і була бажаною протягом тривалого часу", - сказав він.
Поульсен додав, що Данія прагне до кінця 2023 року передати Україні щонайменше 80 танків Leopard 1, "які б допомогли підтримати боротьбу за свободу".
Нагадаємо, цього тижня шість танків Leopard 2, які Іспанія обіцяла передати Україні, прибули до порту Сантандер на півночі країни.
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