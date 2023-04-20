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АНАЛІТИКА

Снаряди для HIMARS, високоточні авіабомби і протитанкові ракети TOW - США оголосили про пакет військової допомоги для України в розмірі $325 млн

 

Білий дім у середу оголосив про виділення указом президента США Джо Байдена чергового пакета військової допомоги Україні на суму 325 мільйонів доларів.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленнях Білого дому та Міністерства оборони США.

До нового пакета допомоги США входять додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові комплекси AT-4, протитанкові міни та підривні боєприпаси для знешкодження перешкод.

Крім того, допомога містить понад дев'ять мільйонів боєприпасів для стрілецької зброї, чотири автомобілі матеріально-технічного забезпечення, високоточні авіаційні боєприпаси, контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів, обладнання для охорони портів та гаваней, запасні частини та інше польове обладнання.

Пакет військової допомоги виділений у межах президентської Ініціативи зі скорочення озброєнь, яка дозволяє лідеру США в надзвичайних ситуаціях передавати зброю із американських запасів.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками і партнерами над наданням Україні можливостей для задоволення її нагальних потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі", - підкреслюють у Пентагоні.
 

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