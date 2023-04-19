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АНАЛІТИКА

До України прибули системи Patriot ще від двох країн

До України прибули системи Patriot ще від двох країнВ Україну прибули зенітно-ракетні комплекси Patriot від США, Нідерландів та Німеччини.

Про це в Telegram написав перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк, пише "Європейська правда".

За його словами, системи Patriot від США, Нідерландів та Німеччини дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет та БпЛА.

Павлюк подякував партнерам за суттєве підсилення протиповітряної оборони України.

Напередодні Німеччина повідомила про відправлення в Україну ЗРК Patriot. Міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що системи Patriot вже в Україні.

Першими про передання Україні системи Patriot оголосили США в грудні 2022 року в межах чергового пакета військової допомоги. Крім того, Нідерланди також анонсували поставку в Україну ЗРК Patriot та низки ракет.
 

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