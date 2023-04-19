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Велика Британія передала Україні 14 танків Challenger 2
23:24 18.04.2023 |
Велика Британія передала ЗСУ 14 танків Challenger 2, повідомляє служба зв'язків із громадськістю збройних сил Великої Британії.
"Велика Британія подарувала 14 могутніх танків Збройним силам України, які (ЗСУ - ІФ-У) британська армія підготувала для експлуатації Challenger 2", - ідеться в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у вівторок.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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