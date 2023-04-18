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Німецькі ЗРК Patriot вже в Україні
21:56 18.04.2023 |
Німеччина вже передала Україні зенітно-ракетний комплекс MIM-104 Patriot та зенітні ракети до нього.
Як повідомляє Мілітарний, новину оприлюднено на офіційному сайті уряду ФРН.
Ще 15 січня Німеччина зобов'язалась передати Україні батарею системи ПРО Patriot. Про це йдеться у офіційному повідомленні уряду ФРН за результатами розмови канцлера Олафа Шольца з президентом США Джо Байденом.
У ній йшлось про те, що німецький уряд готовий підтримати зусилля США із посилення протиракетної оборони України та передати одну батарею системи Patriot.
"Обидві країни планують навчати Збройні Сили України роботі на відповідних системах", - йдеться у повідомленні.
Передача Україні зенітно-ракетних комплексів мала відбутись одразу після завершення процесу навчання українських операторів у Німеччині, котрі розпочались 2 лютого.
Підготовка українських зенітників
Мілітарний публікував кадри процесу підготовки українських фахівців на полігоні Бундесверу.
Курси з освоєння ЗРК Patriot для приблизно 70 військовослужбовців Збройних Сил України проводились у прискореному темпі - навчання проводились шість днів на тиждень.
Українці працювали із пунктом управління ЗРК, вивчали роботу пускових установок, включаючи їхнє заряджання зенітними ракетами, а також опановували роботу з радіолокатором стеження, який входить до складу комплексу Patriot.
Також військові навчались технічному обслуговуванню та ремонту цієї системи озброєння.
Представники Бундесверу зазначають, що українські військові надзвичайно швидко опанували цю систему протиповітряної оборони. За їх словами, це пов'язано з тим, що вони високо мотивовані і більшість з них уже має бойовий досвід.
"Мотивація висока, тому що всі знають, про що йдеться", - сказав німецький офіцер.
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