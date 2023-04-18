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АНАЛІТИКА

Країни G7 обіцяють блокувати активи РФ до кінця війни та виплати репарацій

 

Країни "Великої сімки" обіцяють блокувати російські активи, доки не завершиться війна і РФ не виплатить Україні репарації.

Про це йдеться у заяві голів МЗС країн G7 після зустрічі в Японії.

"Суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться без руху, доки не буде врегульовано конфлікт, пов'язаний з порушенням Росією суверенітету та територіальної цілісності України. Будь-яке врегулювання конфлікту має гарантувати, що Росія заплатить за завдану нею шкоду", - наголосили дипломати.

Представники "Великої сімки" також планують посилювати санкцій проти Росії, контролювати їх дотримання та протидіяти уникненню обмежень за допомогою третіх країн.

"Ми повторюємо наш заклик до третіх сторін припинити допомогу Росії у війні або зіткнутися з серйозними витратами", - заявили міністри.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Канада та Японія оголосили про створення альянсу для витіснення РФ зі світового ринку ядерного палива.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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