Едуард Федоров розпочав виконання обов'язків директора БЕБ

До виконання обов'язків директора Бюро економічної безпеки України після звільнення Вадима Мельника приступив перший заступник директора БЕБ Едуард Федоров.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ, передає Укрінформ.

"17 квітня 2023 року перший заступник директора БЕБ Едуард Федоров приступив до виконання повноважень директора Бюро економічної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 11 квітня 2023 р. № 307-р, Вадима Мельника було звільнено з посади директора БЕБ за власним бажанням.

Едуард Федоров з 2021 по 2022 рр. був заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України. Із 2022 по 2023 рр. обіймав посаду начальника Управління Служби безпеки України в Сумській області. Із 2023 року - перший заступник директора Бюро економічної безпеки України.