Рада повернулась до пенсійної реформи: зареєстровано законопроєкт про накопичувальні пенсії

Група депутатів на чолі з лідером фракції Слуга народу Давидом Арахамією в понеділок, 17 квітня, зареєструвала в Верховній Раді законопроєкт №9212 про запуск накопичувальної пенсійної системи з 2023 року.

Законопроєкт має на меті формування обов'язкових пенсійних накопичень для працівників, з яких вони у майбутньому одержать додаткове джерело пенсійних виплат.

У системі накопичувального пенсійного забезпечення братимуть участь усі категорії працівників до досягнення ними 55 років. Для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб участь буде добровільною.

Розмір накопичувального внеску залежатиме від заробітної плати працівника. У 2023 році - 1% від його розміру, у 2024 році - 1,5%, з 2025 року - 2%. Держава зобов'язується співфінансувати внески на паритетних засадах з бюджету.

Розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, накопичувальний внесок включатиметься до складу ЄСВ.

За бажанням працівника, розмір його самостійних внесків може бути збільшено.

Гроші накопичуватимуться на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, у разі смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходитиме до її спадкоємців.

До кінця 2025 року внески акумулюватимуться в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою. З 2026 року накопичення можна буде перевести в будь-який інший фонд, а можна буде залишити в державному.

Пенсійні накопичення будуть захищати від знецінення та інфляції шляхом інвестування в "консервативні фінансові інструменти".

Вартість законопроєкту оцінюється у 30,8 млрд грн за перший рік. Половина з них - це компенсація фондам загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування втрат від недонадходжень єдиного соціального внеску, половина - сплата додаткового накопичувального внеску з коштів державного бюджету на користь учасників системи.