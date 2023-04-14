НАБУ повідомило Коболєву про завершення слідства у справі премій

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому голові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву та його адвокатам про завершення слідства у справі про нарахування високих премій за перемогу компанії у Стокгольмському арбітражі над Газпромом. Відповідний документ опублікував журналіст Олег Новіков у соцмережах.

У документі сказано, що зібраних під час розслідування доказів достатньо для складання обвинувального акту.

"Тепер або передання справи до суду, або закриття. Незабаром дізнаємось", - прокоментував Коболєв рішення НАБУ.

Повідомлення про завершення слідства адвокати Коболєва отримали одразу після того, як Вищий антикорупційний суд (ВАКС) повторно відмовив у продовженні термінів досудового розслідування у справі премій.

НАБУ сподівалася продовжити термін досудового розслідування, повідомивши про виявлення нового масиву інформації у справі, який потрібно опрацювати. Бюро заявило, що знайшло електронне листування осіб, причетних до ініціювання, погодження та виконання рішення про виплату премій Коболєву.

Вперше ВАКС відмовив НАБУ продовжити термін досудового розслідування 12 квітня.

Після повторної відмови ВАКС у прокурорів залишалося лише кілька днів на те, щоб або закрити справу, або завершити розслідування, відкрити матеріали слідства стороні захисту, а після ознайомлення - направити обвинувальний акт до суду.

У січні Коболєв отримав підозру від НАБУ через премії в Нафтогазі за перемогу у Стокгольмському арбітражі над Газпромом. Слідство вважає, що у травні 2018 року він, усупереч вимогам законодавства, видав наказ про преміювання працівників компанії, на підставі якого йому виплатили надто велику премію у розмірі майже 261 млн грн (еквівалент $10 млн).

У березні Апеляційна палата ВАКС застосувала до Коболєва запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 229,248 млн грн.

Коболєв не вніс заставу, але запобіжний захід йому не змінили.