Антикорупціний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення щодо продовження термінів досудового розслідування за підозрою ексголови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва у присвоєнні майна.

"Відмовити у задоволенні клопотань захисників... Залишити без розгляду клопотання старшого детектива НАБУ про продовження терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні", - сказала суддя.

"Знову виграли. Суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування. Через 10 хвилин після цього нам вручили повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування. Слідство у справі Андрія Коболєва завершено. Тепер має бути ознайомлення з матеріалами справи та або обвинувальний акт, або закриття справи", - уточнив на своїй сторінці у фейсбуці адвокат Олексій Носов.