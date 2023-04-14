Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Антикорупціний суд повторно відмовився продовжити розслідування у справі про премії Коболєва

19:02 14.04.2023 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення щодо продовження термінів досудового розслідування за підозрою ексголови НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва у присвоєнні майна.

"Відмовити у задоволенні клопотань захисників... Залишити без розгляду клопотання старшого детектива НАБУ про продовження терміну досудового розслідування у кримінальному провадженні", - сказала суддя.

"Знову виграли. Суд залишив без розгляду повторне клопотання сторони обвинувачення про продовження строків досудового розслідування. Через 10 хвилин після цього нам вручили повідомлення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів досудового розслідування. Слідство у справі Андрія Коболєва завершено. Тепер має бути ознайомлення з матеріалами справи та або обвинувальний акт, або закриття справи", - уточнив на своїй сторінці у фейсбуці адвокат Олексій Носов.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,4174
  0,1535
 0,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3533  0,05 0,13 38,0143  0,04 0,11
EUR 40,6867  0,24 0,60 41,6157  0,28 0,67

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес