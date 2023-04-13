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АНАЛІТИКА

Швейцарія виділить Україні 1,7 мільярда доларів

 

Швейцарія виділить Україні 1,5 мільярда франків (1,68 мільярда доларів) до 2028 року, заявив у четвер, 13 квітня, міністр закордонних справ країни Ігнаціо Кассіс.

Раніше Швейцарія погодила надання 300 мільйонів франків для підтримки України на 2023-2024 роки. Також країна виділила понад мільярд франків на підтримку близько 75 тисяч українців, які шукають в ній притулку від війни, повідомляє агенція Reuters.

Днями у Швейцарії повідомили, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони заморозили російські активи на 7,5 мільярда франків (8,3 мільярда доларів). У швейцарському уряді наголосили, що це понад третина з 21,5 мільярда євро (23,4 мільярда доларів), заморожених у Європейському Союзі. Швейцарія не є членом ЄС, але приєдналася до антиросійських санкцій блоку.

Так у країні відреагували на прохання "Великої сімки" (G7) активніше заморожувати активи російських олігархів. Відповідаючи на запитання про те, чи можуть заморожені активи бути конфісковані для передачі Україні на відбудову, в уряді відповіли, що "робоча група дійшла до чіткого висновку: права власності будуть порушені". Там зауважили, що конфіскація приватних активів у Швейцарії забороняється, якщо вони мають законне походження і не мають доведеного кримінального минулого, пише AFP.

Водночас, як повідомили в четвер російські ЗМІ, швейцарські банки почали неофіційно попереджувати клієнтів-громадян про закриття їхніх рахунків, якщо вони платять податки до бюджету Росії. Вони припускають, що банки діють так під тиском влади Швейцарії.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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