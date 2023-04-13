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Японія виділить $3,5 млрд на підтримку держбюджету України
16:49 13.04.2023 |
Уряд Японії направить в Україну $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Про це заявив міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі під час зустрічі з українським колегою Сергієм Марченко у США, повідомляється на урядовому порталі.
Гроші від японського уряду дозволять профінансувати пріоритетні бюджетні витрати на соціальну та гуманітарну сферу.
З початку повномасштабної війни Японія надала Україні $581 млн пільгового фінансування бюджетних програм.
Також Японія бере активну участь у проєктах з відновлення України через Японське агентство міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA).
Одним із нещодавніх запущених проєктів із "Джайкою" стало будівництво першого в Україні майданчика з управління відходами руйнувань в Ірпені. На гроші агенції закуплено партію будівельної техніки.
Загалом домовленості між Японією та Україною у сфері відновлення передбачають закупівлю обладнання та послуг для гуманітарного розмінування, транспортного сектору, енергетики, водопостачання та водовідведення, сфери охорони здоров'я, освіти та сільського господарства.
Усього з початку року Японія виділила на проєкти відновлення України понад $600 млн.
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