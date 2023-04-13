Японія виділить $3,5 млрд на підтримку держбюджету України

Уряд Японії направить в Україну $3,5 млрд прямої бюджетної підтримки протягом 2023 року. Про це заявив міністр фінансів Японії Сунічі Судзукі під час зустрічі з українським колегою Сергієм Марченко у США, повідомляється на урядовому порталі.

Гроші від японського уряду дозволять профінансувати пріоритетні бюджетні витрати на соціальну та гуманітарну сферу.

З початку повномасштабної війни Японія надала Україні $581 млн пільгового фінансування бюджетних програм.

Також Японія бере активну участь у проєктах з відновлення України через Японське агентство міжнародного співробітництва "Джайка" (JICA).

Одним із нещодавніх запущених проєктів із "Джайкою" стало будівництво першого в Україні майданчика з управління відходами руйнувань в Ірпені. На гроші агенції закуплено партію будівельної техніки.

Загалом домовленості між Японією та Україною у сфері відновлення передбачають закупівлю обладнання та послуг для гуманітарного розмінування, транспортного сектору, енергетики, водопостачання та водовідведення, сфери охорони здоров'я, освіти та сільського господарства.

Усього з початку року Японія виділила на проєкти відновлення України понад $600 млн.