Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міжнародні партнери нададуть Україні $115 мільярдів - Шмигаль

 

Україна очікує отримати від міжнародних партнерів щонайменше $115 мільярдів довгострокової фінансової допомоги.

Як повідомляє Укрінформ, про це у своєму Телеграмі написав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України в Світовому банку.

"Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги", - заявив Шмигаль.

Він наголосив, що "мобілізація ресурсів для відновлення України - одна з головних тем робочого візиту у Вашингтон".

"Відновлення розпочинаємо вже зараз. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд. Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п'яти пріоритетних галузях відновлення", - зазначив прем'єр-міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України в середу розпочав основну частину свого візиту до США. Програма його перебування у Вашингтоні передбачає участь у щорічному форумі Spring Meetings, що проводиться Групою Світового банку та Міжнародним валютним фондом. Крім того, були заплановані його зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністром торгівлі США Джиною Раймондо, міністром фінансів Джанет Єллен, а також із керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,9421
  0,0586
 0,15

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,3058  0,04 0,11 37,9735  0,03 0,08
EUR 40,4435  0,13 0,32 41,3387  0,15 0,37

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9250  0,00 0,01 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес