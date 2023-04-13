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Міжнародні партнери нададуть Україні $115 мільярдів - Шмигаль
09:22 13.04.2023 |
Україна очікує отримати від міжнародних партнерів щонайменше $115 мільярдів довгострокової фінансової допомоги.
Як повідомляє Укрінформ, про це у своєму Телеграмі написав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України в Світовому банку.
"Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги", - заявив Шмигаль.
Він наголосив, що "мобілізація ресурсів для відновлення України - одна з головних тем робочого візиту у Вашингтон".
"Відновлення розпочинаємо вже зараз. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови потрібно $14 млрд. Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п'яти пріоритетних галузях відновлення", - зазначив прем'єр-міністр.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України в середу розпочав основну частину свого візиту до США. Програма його перебування у Вашингтоні передбачає участь у щорічному форумі Spring Meetings, що проводиться Групою Світового банку та Міжнародним валютним фондом. Крім того, були заплановані його зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, міністром торгівлі США Джиною Раймондо, міністром фінансів Джанет Єллен, а також із керівництвом МВФ, Світового банку, Європейського інвестиційного банку.
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