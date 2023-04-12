U-LEAD: введення мінімального податкового зобов'язання збільшить надходження до бюджетів громад

Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (№1914-IX) суттєво оновлює Податковий кодекс та має на меті сприяти конкуренції.

Таку думку висловив радник із питань муніципальних фінансів та управління Регіонального офісу «U-LEAD з Європою» в Черкаській області Микола Гулько, повідомляє Укрінформ із посиланням на сайт U-LEAD.

За словами експерта, закон покликаний ліквідувати або обмежити необґрунтовані пільги окремим різновидам підприємницької діяльності (усунення узаконених схем ухилення від сплати податків), а також вирівняти конкурентні умови.

Зміни до Податкового кодексу передбачають низку нововведень щодо адміністрування податків, погашення податкового боргу, податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, оподаткування доходів фізичних осіб, спрощеної системи оподаткування, акцизного податку та ліцензування акцизних товарів, рентної плати.

"Метою введення мінімального податкового зобов'язання (МПЗ) є виведення оренди сільгоспземель з тіньового обробітку та отримання додаткових надходжень до місцевого бюджету. Якщо розмір загального МПЗ менший за суму всіх сплачених податків і витрат на оренду землі, то платник податків декларує від'ємне значення загального МПЗ і де-факто його не сплачує", - сказав Гулько.

Водночас, за його словами, якщо платник податків сплатив їх за рік менше, ніж визначено загальним МПЗ, то йому потрібно доплатити різницю. У разі несплати або несвоєчасної сплати МПЗ будуть застосовуватися штрафні санкції.

"Для громад також важливо, що більшість коштів, які сплачені в межах МПЗ за користування землею сільськогосподарського призначення, надходитимуть до місцевих бюджетів за місцем розташування ділянки", - підкреслив радник.

Для надання експертних роз'яснень ОМС щодо мінімального податкового зобов'язання Програма U-LEAD організувала низку заходів, аби допомогти громадам у вивченні законодавчих вимог та особливостей щодо сплати МПЗ за 2022 рік, щодо механізмів розрахунку МПЗ та взаємовідносин контролюючих органів з ОМС та платниками податків у частині звітності та відповідальності за несплату або несвоєчасну сплату МПЗ.

Програма для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» спільно фінансується ЄС та його державами-членами Німеччиною, Польщею, Швецією, Данією, Естонією та Словенією для підтримки України на її шляху до зміцнення місцевого самоврядування. U-LEAD сприяє прозорому, підзвітному та багаторівневому управлінню в Україні, яке відповідає на потреби громадян та розширює можливості громад.