Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника

20:22 11.04.2023 |

Політика

 

Кабінет міністрів на засіданні в вівторок, 11 квітня, звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Звільнено Мельника Вадима Івановича з посади Директора Бюро економічної безпеки України", - написав він.

Перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що Мельника звільнили за власним бажанням.

"Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся", - написав він.Тимчасовим виконуючим обов'язки директора Бюро стане перший заступник Мельника - Едуард Федоров. До призначення в БЕБ він працював:

* у 2022-2023 рр - начальником управління СБУ в Сумській області;
* у 2021-2022 рр - заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці.

Стаття на тему:

30.03.23 БЕБ не виправдало сподівань. Ключовий для економіки правоохоронний орган «перезавантажують»
Схоже в переліку провалених реформ є поповнення. Чому депутати хочуть перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки?
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8835
  0,0585
 0,15

Курс обміну валют на вчора, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2438  0,05 0,12 37,9422  0,06 0,15
EUR 40,2100  0,00 0,01 41,1159  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9200  0,22 0,60 36,9343  0,03 0,09
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес