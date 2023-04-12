Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника

Кабінет міністрів на засіданні в вівторок, 11 квітня, звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Звільнено Мельника Вадима Івановича з посади Директора Бюро економічної безпеки України", - написав він.

Перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що Мельника звільнили за власним бажанням.

"Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся", - написав він.Тимчасовим виконуючим обов'язки директора Бюро стане перший заступник Мельника - Едуард Федоров. До призначення в БЕБ він працював:

* у 2022-2023 рр - начальником управління СБУ в Сумській області;

* у 2021-2022 рр - заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці.



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