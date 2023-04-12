Фінансові новини
- |
- 12.04.23
- |
- 03:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника
20:22 11.04.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні в вівторок, 11 квітня, звільнив з посади очільника Бюро економічної безпеки Вадима Мельника.
Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
"Звільнено Мельника Вадима Івановича з посади Директора Бюро економічної безпеки України", - написав він.
Перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що Мельника звільнили за власним бажанням.
"Ще зранку Мельник не знав, що буде мати бажання звільнитися. Навіть дві години тому БЕБ публікував новину як він з бізнес-асоціацією зустрівся", - написав він.Тимчасовим виконуючим обов'язки директора Бюро стане перший заступник Мельника - Едуард Федоров. До призначення в БЕБ він працював:
* у 2022-2023 рр - начальником управління СБУ в Сумській області;
* у 2021-2022 рр - заступником начальника відділу Київської митниці Державної митної служби України, т.в.о. начальника відділу Київської митниці.
Стаття на тему:
30.03.23 БЕБ не виправдало сподівань. Ключовий для економіки правоохоронний орган «перезавантажують»
Схоже в переліку провалених реформ є поповнення. Чому депутати хочуть перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки?
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника
ТОП-НОВИНИ
|Рада заборонила використання феєрверків та салютів в Україні
|У Данії заявили, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України – AFP
|НАБУ оголосило в розшук ексочільника Фонду держмайна Сенниченка
|Рада повернула виплати 30 тис. грн військовим
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, «коли складуться умови» – фон дер Ляєн
|Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до «недопущення ескалації» в Україні
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
|США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів
|Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного - Кулеба
Бізнес
|Microsoft припинила гарантійне обслуговування консолей Xbox у Росії
|Twitter зняв обмеження з облікових записів влади РФ - ЗМІ
|Microsoft виплатить $3 млн штрафу за допущення використання програмного забезпечення в Криму
|Genesis GV80 Coupe дебютував на автосалоні в Нью-Йорку
|Alibaba пропонує бізнесу протестувати свій чат-бот Tongyi Qianwen AI – ЗМІ
|Продажі чіпів у світі в лютому впали на 20,7% - максимально за 14 років
|Microsoft додала в Edge функцію блокування автоматичного відтворення відео