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АНАЛІТИКА

Рада заборонила використання феєрверків та салютів в Україні

15:57 11.04.2023 |

Право, Україна

 

Верховна рада заборонила використання феєрверків і салютів на території України. Нардепи ухвалили в цілому відповідний законопроект.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"За" проголосували 290 народних депутатів.

Зокрема, мова йде про законопроєкт №7438, "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу піротехнічних виробів" що забороняє продаж та використання феєрверків.

Таким чином, поширюється заборона на використання, продаж та передачу феєрверків, салютів і петард.

Також документом передбачена заборона проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин. Втім, є виключеннями за видом феєрверків. Йдеться про ті, що мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, який не перевищує 60 дБ.

Разом з тим це обмеження не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Зазначимо, що минулого року в серпні Рада підтримала за основу цей законопроєкт.

Нагадаємо, що в Київській міськраді ще у 2019 році заборонили проводити у місті феєрверки, салюти та інші розважальні заходи та видовища з використанням піротехнічних виробів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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