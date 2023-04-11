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АНАЛІТИКА

НАБУ оголосило в розшук ексочільника Фонду держмайна Сенниченка

22:47 10.04.2023 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук сімох фігурантів справи щодо махінацій з майном ФДМУ на чолі з ексочільником відомства Дмитром Сенниченком.

Про це НАБУ повідомило у Телеграмі, передає Укрінформ.

Як зазначається, НАБУ розшукує Сенниченка Дмитра Володимировича, Гмиріна Андрія Анатолійовича, Присяжнюка Павла Васильовича, Парсентьєва Миколу Миколайовича, Горбуненка Олександра Ігоровича, Сомова Артура Юлійовича і Колота Володимира Васильовича.

"Усі вони входять до складу злочинної організації, яка причетна до заволодіння понад пів мільярда грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія»", - йдеться в повідомленні.

Як вказують у бюро, очолював угруповання ексголова Фонду державного майна України, який тричі виступав викривачем корупції, подаючи відповідні заяви до НАБУ. "Насправді ж він усував «конкурентів» на підприємствах зі сфери ФДМУ, аби заробляти могла лише підконтрольна злочинній організації компанія", - додали у відомстві.

Як повідомлялося, 22 березня колишньому голові Фонду держмайна Сенниченку оголосили підозру у створенні злочинного угрупування, яке протягом 2019 - 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів великих держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Крім того, підозри оголосили ще 9 фігурантам справи: співорганізатору злочину - наближеній до голови ФДМУ особі, раднику голови ФДМУ, двом особам, які у різні періоди виконували обов'язки директора АТ «Одеський припортовий завод», в.о. керівника АТ «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», двом власникам ТОВ - переможцю аукціону на «ОПЗ», двом особам - співучасникам злочину.

Згідно з матеріалами справи, у період з листопада 2019 по березень 2020 року голова Фонду створив злочинну організацію, метою якої було встановлення контролю над найважливішими об'єктами управління ФДМУ в добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави.

Злочинний план полягав у призначенні в органи управління державних підприємств лише керованих осіб, які б забезпечили реалізацію сировини, надання послуг, використання державних ресурсів виключно в інтересах членів злочинної організації. Для цього контрольоване головою ФМДУ керівництво державних підприємств укладало відповідні договори із підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.
 

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