Фінансові новини
- |
- 06.04.23
- |
- 22:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Лідер Китаю підтвердив, що поговорить із Зеленським, «коли складуться умови» – фон дер Ляєн
17:53 06.04.2023 |
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після переговорів із лідером Китаю Сі Цзіньпіном заявила, що порушувала питання його переговорів з українським президентом Володимиром Зеленським.
Як передає кореспондент "Європейської правди", про це вона сказала на брифінгу в четвер.
"Я закликала президента Сі поговорити з президентом Зеленським, я знаю про це (бажання Зеленського провести розмову. - Ред.) із телефонних розмов із президентом Зеленським, і він публічно просив про це", - зазначила президентка Єврокомісії.
"Тому було цікаво почути, що президент Сі підтвердив свою готовність провести розмову, коли будуть відповідні умови і час. Я думаю, що це позитивний елемент", - додала вона.
Також фон дер Ляєн розповіла, що під час переговорів із лідером КНР порушила питання повномасштабної війни в Україні, підтвердивши підтримку українського "мирного плану" й заяв Пекіна про неприпустимість ядерних погроз.
"Ми також розраховуємо на те, що Китай не буде прямо чи опосередковано надавати будь-яке військове обладнання Росії, оскільки всі ми знаємо, що озброєння агресора суперечить міжнародному праву і суттєво зашкодить нашим відносинам", - зазначила посадовиця.
Ще на початку березня видання The Wall Street Journal повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським уперше за час повномасштабної війни.
Планувалося, що розмова відбудеться після візиту Сі до Москви 20-22 березня, та цього так і не сталося.
У Вашингтоні можливу розмову лідера Китаю Сі Цзіньпіна й президента України Володимира Зеленського привітали, заявивши, що це потенційно привнесе більше балансу поглядів у підхід КНР.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Лідер Китаю заявив, що готовий з Францією закликати до «недопущення ескалації» в Україні
|Чорний лебідь для УПЦ. Чому Банкова проґавила народний бунт проти московської церкви
|Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
|Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного - Кулеба
|Зброя і членство в Альянсі: Кулеба розповів, про що говорили на Комісії Україна-НАТО
|Міністри НАТО підтримали створення багаторічної програми підтримки України – Столтенберг
|Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО
|Комісія Україна-НАТО пройде на рівні МЗС вперше з 2017 року
|МВФ опублікував нові структурні маяки: 19 умов, за яких Україна отримає $15,6 млрд
Бізнес
|realme GT Neo 5 SE: OLED-дисплей на 144, чип Snapdragon 7+ Gen 2 та батарея на 5500 мАг із зарядкою на 100 Вт за $305
|Найбагатшою людиною світу за версією Forbes став глава Louis Vuitton
|Міністри торгівлі країн G7 домовилися співпрацювати для контролю за експортом передових технологій
|Гейтс вважає, що заклики призупинити розвиток ШІ «не вирішать проблем»
|Китай поступово витісняє світових автовиробників зі свого ринку – Bloomberg
|Австралія долучається до заборони TikTok держслужбовцям
|Світовий арт-ринок зріс на 3% у 2022 році - доповідь