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Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві
13:16 05.04.2023 |
Президент Польщі Анджей Дуда зустрів у Варшаві президента України Володимира Зеленського, який прибув до польської столиці разом з дружиною Оленою.
Як повідомляє "Європейська правда", церемонію зустрічі транслював онлайн Офіс президента України.
Президент Дуда разом з дружиною Агатою привітали подружжя Зеленських у президентському палаці. Церемонія зустрічі проходить з військовими почестями та з оркестром.
Згідно з планом візиту, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Опісля відбудуться переговори у складі делегацій.
Теми переговорів - військова допомога Україні, післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу і НАТО, а також історичні питання.
О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського.
Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім того, президенти України і Польщі двічі перетиналися "у робочому режимі" в Жешуві - у грудні 2022-го і в лютому 2023 року.
Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон - для візиту до Вашингтона та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя.
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