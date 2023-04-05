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АНАЛІТИКА

Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві

Зеленський і Дуда зустрілися у Варшаві

 

Президент Польщі Анджей Дуда зустрів у Варшаві президента України Володимира Зеленського, який прибув до польської столиці разом з дружиною Оленою.

Як повідомляє "Європейська правда", церемонію зустрічі транслював онлайн Офіс президента України.

Президент Дуда разом з дружиною Агатою привітали подружжя Зеленських у президентському палаці. Церемонія зустрічі проходить з військовими почестями та з оркестром.

Згідно з планом візиту, лідери двох країн проведуть переговори у президентському палаці. Опісля відбудуться переговори у складі делегацій.

Теми переговорів - військова допомога Україні, післявоєнна відбудова та шлях України до Європейського Союзу і НАТО, а також історичні питання.

О 18:00 заплановано спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського.

Це перший офіційний візит Зеленського до Варшави за час повномасштабної війни. Окрім того, президенти України і Польщі двічі перетиналися "у робочому режимі" в Жешуві - у грудні 2022-го і в лютому 2023 року.

Досі за час повномасштабної війни президент України лише двічі виїздив за кордон - для візиту до Вашингтона та однією поїздкою до Лондона, Парижа і Брюсселя.
Ключові теги: Польща
 

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