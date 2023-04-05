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АНАЛІТИКА

Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ

 

Рада Організації Об'єднаних Націй з прав людини на сесії у вівторок, 4 квітня, ухвалила резолюцію про стан прав людини в Україні у зв'язку з агресією РФ, повідомляє Twitter-аккаунт органу.

В цьому документі, серед іншого, засуджується депортація дітей та дорослих з тимчасово окупованих територій України до Росії. Рада ООН вимагає від Москви надати представникам загальновизнаних міжнародних правозахисних та гуманітарних структур безперешкодний доступ, повну та достовірну інформацію про депортованих "та забезпечити гідне поводження з ними та їх безпечне повернення".

"Також (Рада ООН. - Ред.) наголошує, що всі особи, які рятуються втечею від конфлікту в Україні, повинні бути захищені без будь-якої дискримінації, у тому числі за ознакою расової, національної та етнічної приналежності", - йдеться в резолюції.

Обмін полоненими

Крім того, резолюція вимагає, щоб з військовополоненими поводилися відповідно до Женевських конвенцій, і закликає до повного обміну полоненими та звільнення всіх незаконно затриманих осіб. Рада ООН наполягає, щоб РФ надала доступ до всіх військовополонених та незаконно затриманих осіб і забезпечила гуманне та гідне поводження з ними.

Притягнення до відповідальності за порушення прав людини

Окремо в Раді наголошують на важливості того, щоб до відповідальності були притягнені винні у порушенні та утисках прав людини та порушенні міжнародного гуманітарного права, "у тому числі у скоєнні найбільш тяжких злочинів, що викликають занепокоєння міжнародної спільноти".

В органі підкреслюють: для всіх жертв таких порушень та утисків має бути забезпечене правосуддя. Зокрема, має бути розслідуване та задокументоване порушення прав дитини, включаючи примусові переміщення та депортацію.

Рада також продовжила на рік повноваження Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень прав людини в Україні через вторгнення РФ та закликала генерального секретаря ООН надати всі ресурси, необхідні для того, щоб комісія могла проводити розслідування, встановлювати факти, проводити правовий аналіз та збирати докази.

Президент України Володимир Зеленський привітав продовження мандату комісїі. "Це ще один важливий крок із забезпечення відповідальності держави-агресора. Вдячний усім державам - членам Ради ООН з прав людини, що підтримали це рішення", - написав він у Twitter.

Рада ООН з прав людини засудила депортацію дітей до РФ

 
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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