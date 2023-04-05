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США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів
22:52 04.04.2023 |
Сполучені Штати Америки (США) надають черговий пакет військової допомоги для України у розмірі 2,6 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони ... на суму до 500 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.
До складу пакету входять:
* Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;
* Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
* 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;
* 120-мм мінометні міни;
* 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;
* 25-мм боєприпаси;
* ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;
* Приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;
* 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;
* 61 важкий паливозаправник;
* 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;
* Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;
* запасні частини та інше польове обладнання.
Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів.
У рамках USAI Міністерство оборони надасть Україні:
* додаткові боєприпаси для Національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);
* Дев'ять 30-мм гармат для протидії безпілотним авіаційним системам;
* 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;
* 3 радари повітряного спостереження;
* 30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;
* 130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;
* 122-мм реактивні снаряди "ГРАД";
* Ракетні установки та боєприпаси;
* 120-мм і 81-мм мінометні системи;
* 120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;
* 120-мм танкові боєприпаси;
* протитанкові системи Javelin;
* протитанкові ракети;
* високоточні авіаційні боєприпаси;
* приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до стрілецької зброї;
* сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;
* вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;
* броньовані мостові системи;
* чотири машини матеріально-технічної підтримки;
* вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;
* обладнання захищеного зв'язку;
* термінали та послуги SATCOM;
* фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки.
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