США оголосили пакет допомоги для України на 2,6 млрд доларів

Сполучені Штати Америки (США) надають черговий пакет військової допомоги для України у розмірі 2,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголосило про нову критично важливу допомогу Україні у сфері безпеки. Це включає в себе дозвіл президента на надання безпекової допомоги з наданням більшої кількості боєприпасів для наданих США ЗРК HIMARS, перехоплювачів ППО та артилерійських снарядів, які Україна використовує для своєї оборони ... на суму до 500 мільйонів доларів", - йдеться у повідомленні.

До складу пакету входять:

* Додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot;

* Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

* 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди;

* 120-мм мінометні міни;

* 120-мм та 105-мм танкові боєприпаси;

* 25-мм боєприпаси;

* ракети з оптичним відстеженням і проводовим наведенням (TOW), що запускаються в трубі;

* Приблизно 400 гранатометів та 200 000 боєприпасів;

* 11 тактичних транспортних засобів для евакуації обладнання;

* 61 важкий паливозаправник;

* 10 вантажівок та 10 причепів для перевезення важкого обладнання;

* Випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту автомобілів;

* запасні частини та інше польове обладнання.

Крім того, Пентагон оголосив про надання значного пакету засобів протиповітряної оборони, а також артилерійських і танкових боєприпасів, мінометних систем, ракет і протитанкових систем за рахунок коштів Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI) на суму 2,1 мільярда доларів.

У рамках USAI Міністерство оборони надасть Україні:

* додаткові боєприпаси для Національних перспективних зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

* Дев'ять 30-мм гармат для протидії безпілотним авіаційним системам;

* 10 мобільних ракетних комплексів із лазерним наведенням c-UAS;

* 3 радари повітряного спостереження;

* 30-мм і 23-мм зенітні боєприпаси;

* 130-мм і 122-мм артилерійські снаряди;

* 122-мм реактивні снаряди "ГРАД";

* Ракетні установки та боєприпаси;

* 120-мм і 81-мм мінометні системи;

* 120-мм, 81-мм і 60-мм міномети;

* 120-мм танкові боєприпаси;

* протитанкові системи Javelin;

* протитанкові ракети;

* високоточні авіаційні боєприпаси;

* приблизно 3600 одиниць стрілецької зброї та понад 23 млн набоїв до стрілецької зброї;

* сім тактичних автомобілів для відновлення обладнання;

* вісім важких паливозаправників і 105 причепів із паливом;

* броньовані мостові системи;

* чотири машини матеріально-технічної підтримки;

* вантажівки і десять причепів для перевезення важкого обладнання;

* обладнання захищеного зв'язку;

* термінали та послуги SATCOM;

* фінансування навчання, технічного обслуговування і підтримки.