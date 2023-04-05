Питання ПДЧ в НАТО для України зняте з порядку денного - Кулеба

Питання надання Україні Плану дій членства в НАТО більше не стоїть на порядку денному.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба після засідання Комісії Україна-НАТО в Брюсселі, пише "Європейська правда".

Коментуючи заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про розробку багаторічної програми підтримки України, яка допоможе їй зблизитись із НАТО, Кулеба пояснив, що йдеться не про ПДЧ.

"Питання ПДЧ зняте з порядку денного, тому що ми подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги від НАТО. І це не може бути заміною для членства і не може бути умовою для членства. Це - механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально потужним, а паралельно йде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", - сказав він.

Кулеба наголосив, що на саміті НАТО у Вільнюсі Україна однозначно очікує на формалізовані рішення.

"Це мають бути рішення, які наближають членство України в НАТО. Ми не шукаємо рішення, які лише констатують стан відносин. Повторення вчергове, що двері НАТО залишаються відкритими - цього буде недостатньо", - додав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Столтенберг просить країни-члени виділяти по 500 мільйонів євро на рік для Комплексного пакета допомоги Україні, через який вона отримує нелетальну допомогу.

У вівторок відбулось перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт