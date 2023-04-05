Зброя і членство в Альянсі: Кулеба розповів, про що говорили на Комісії Україна-НАТО

Комісія Україна-НАТО у Брюсселі обговорила подальшу військову підтримку Києва, а також перспективи членства в Альянсі.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба на брифінгу після засідання, пише "Європейська правда".

За його словами, сьогодні вдалося розблокувати основний базовий формат взаємодії на високому політичному рівні, і є бажання провести таке засідання за участі президента України під час саміту у Вільнюсі.

"Абсолютно немає ніякої втоми, сьогодні лунали дуже чіткі не лише слова підтримки, але й оголошення нових зобов'язань. Нідерланди, наприклад, оголосили, що передають декілька десятків мільйонів євро до фонду НАТО, з якого фінансуються проєкти для України", - сказав він.

Кулеба додав, що за результатами засідання вдалося збільшити бюджет НАТО для фінансування проєктів для Збройних сил України і пришвидшити постачання декількох типів зброї, яка вже була обіцяна.

"Головна мета - щоб пришвидшити отримання всього, що необхідно для контрнаступу, - була з низки позицій досягнута", - сказав він.

Кулеба розповів, що на зустрічі висловив позицію України з приводу аргументу про те, що членство не на часі, натомість на часі максимальне зміцнення підтримки Києва.

"Ми мали відверту розмову, в буквальному сенсі сказали все, що думаємо. Тепер союзники мають між собою це обговорити і нарешті вийти на чіткий результат, який буде досягнутий на саміті у Вільнюсі. Мій меседж був такий: Вільнюс-2023 - це нагода виправити помилки Бухаресту 2008 року", - додав він.