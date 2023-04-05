Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Міністри НАТО підтримали створення багаторічної програми підтримки України – Столтенберг

 

Міністри закордонних справ країн Північноатлантичного Альянсу у вівторок офіційно підтримали розробку багаторічної програми підтримки України, яка допоможе їй зблизитись із НАТО.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Столтенберг заявив на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО.

"Ми розробимо багаторічну ініціативу підтримки України, яка допоможе забезпечити умови оборони України, здійснити перехід від обладнання та доктрин радянської епохи до стандартів НАТО та підвищити оперативну сумісність з НАТО", - зазначив він.

За словами генсека НАТО, цей крок демонструє "довгострокову відданість Альянсу Україні та наближає Україну до євроатлантичної сім'ї".

"Члени Альянсу чітко дали зрозуміти, що ми залишаємось відданими політиці відкритих дверей НАТО. Ми заохочуємо Україну продовжувати шлях реформ - навіть у важкі часи. Ми обговорили важливість антикорупційних заходів, верховенства права та прав меншин", - зазначив він.

Столтенберг також нагадав, що очікує на участь президента Володимира Зеленського в саміті Альянсу в липні.

Генсек НАТО ще в понеділок анонсував погодження старту розробки багаторічної програми підтримки для України, яка передбачатиме й підтримку по завершенні війни з Росією. За даними ЗМІ, він також просить країни-члени виділяти по 500 мільйонів євро на рік для Комплексного пакета допомоги Україні, через який вона отримує нелетальну допомогу.

У вівторок відбулось перше засідання Комісії Україна-НАТО з 2017 року, коли був ухвалений освітній закон, проти якого виступає Будапешт.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,8653
  0,1043
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9985  0,31 0,84 37,7447  0,30 0,78
EUR 39,9712  0,20 0,50 40,9038  0,18 0,43

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9325  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес