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Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО
15:53 04.04.2023 |
Фінляндія офіційно стала повноправним членом Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Фінляндія стала 31-м членом НАТО після того, як передала ратифікаційні грамоти держсекретарю США Ентоні Блінкену, який є офіційним представником Вашингтона, де розташований депозитарій Альянсу. Цим кроком завершилася офіційна процедура вступу.
Під час формальної процедури у Брюсселі генсек НАТО Єнс Столтенберг передав запрошення про вступ від всіх країн-членів НАТО главі МЗС Фінляндії. Той у свою чергу передав ратифікаційні документи Блінкену, який, прийнявши їх, оголосив, що Фінляндія офіційно стала членом НАТО.
У вівторок у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбудеться урочиста церемонія підняття прапору Фінляндії поруч з прапорами інших країн-членів.
Вступ Фінляндії у НАТО ознаменує кінець епохи нейтралітету країни, яка була позаблоковою державою від здобуття незалежності у 1917 році та зазнала збройної агресії СРСР на початку Другої світової війни.
Нещодавнє вторгнення Росії до України спонукало фінів шукати безпеки під егідою угоди про колективну оборону НАТО. Приєднання Фінляндії приблизно вдвічі збільшує довжину кордону НАТО з Росією.
Попри те, що приєднання Фінляндії довгий час блокувала Туреччина, ратифікація фінського вступу до НАТО стала найшвидшою в історії на тлі війни в Україні та тривала менше року.
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