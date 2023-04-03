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Комісія Україна-НАТО пройде на рівні МЗС вперше з 2017 року
14:29 03.04.2023 |
Засідання комісії Україна-Північноатлантичний альянс (НАТО) пройде на рівні міністрів закордонних справ уперше з 2017 року, повідомив у понеділок, 3 квітня, речник українського міністерства Олег Ніколенко.
Воно відбудеться 4 квітня в Брюсселі. "Глава української дипломатії проведе важливі переговори в контексті підготовки до Вільнюського саміту НАТО в липні", - написав речник у Facebook.
Під час візиту до Брюсселя український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорить з колегами кроки задля посилення обороноздатності України, зокрема нове постачання озброєнь та виробництво боєприпасів, посилення санкційного тиску на РФ, створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та гуманітарну допомогу.
Кулеба, зокрема, проведе двосторонні зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, державним секретарем США Ентоні Блінкеном і британським міністром Джеймсом Клеверлі.
Попри угорське вето
Комісія Україна-НАТО не збиралася на рівні міністрів з 2017 року. Останнє засідання послів НАТО та президента України Володимира Зеленського відбулося у 2019 році в Києві.
Угорщина та Україна розійшлись у поглядах на мовний закон, ухвалений в Україні в 2017 році, який, на думку Будапешта, заважає членам угорської етнічної меншини навчатися угорською мовою. З того часу Угорщина регулярно блокувала засідання комісії Україна-НАТО.
21 березня Столтенберг заявив, що скличе засідання попри угорське вето, додавши, що "це не буде одноразовим заходом". Чому генсек раптом вирішив знехтувати запереченнями Угорщини, він не уточнив. Так само угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що комісія скликається "з причин, які він не зобов'язаний розголошувати", але додав, що вважає рішення генсека таким, що "шкодить єдності НАТО", писало тоді агентство Associated Press.
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