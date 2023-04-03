МВФ опублікував нові структурні маяки: 19 умов, за яких Україна отримає $15,6 млрд

Міжнародний валютний фонд опублікував на своєму сайті умови нової кредитної програми для України.

Вони містять 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців.

Найближчий з них - це завершення перегляду бюджету на 2023 рік, який передбачає збільшення державних видатків на 537 млрд грн (кінець квітня 2023 року).

До кінця травня Україна має виконати ще чотири завдання:

→ подати законопроєкт щодо мінімізації ad hoc змін до бюджету;

→ подати законопроєкт про відновлення норми щодо ліміту держгарантій з прозорим обґрунтуванням;

→ підготувати план дій з усунення недоліків, виявлених під час опитування платників податків, для дорожньої карти Стратегії національних доходів;

→ ухвалити поправки до Бюджетного кодексу для підвищення прозорості та підзвітності пожертвувань, що акумулюються на спецрахунках Нацбанку, і консолідувати їх у спецфонді держбюджету.

Наступний маяк - ухвалення законопроєкту про скасування воєнних пільг для бізнесу (кінець червня 2023 року).

До цього ж часу Національний банк повинен підготувати стратегію для переходу до більш гнучкого обмінного курсу, спрощення валютного контролю і таргетування інфляції залежно від умов.

Ще два маяки потрібно виконати до кінця липня 2023 року:

→ передати акції Оператора газотранспортної системи України від Магістральних газопроводів України напряму Міненерго;

→ відновити декларування доходів державними службовцями.

Решта маяків така:

→ оновити й опублікувати Середньострокову стратегію управління боргом (кінець вересня 2023 року);

→ підготувати трирічну Бюджетну декларацію (кінець вересня 2023 року);

→ відновити ризикорієнтований підхід для політично значущих осіб (PEP) відповідно до стандартів FATF (кінець вересня 2023 року);

→ зміцнити управління та нагляд за банками шляхом відокремлення від банківського нагляду підрозділу щодо пов'язаних сторін, запровадження "експертних журі" (supervisory panels) як консультативного органу при наглядовій раді та відновлення планових перевірок (кінець вересня 2023 року);

→ спростити систему декларування завдяки зв'язку з іншими базами даних і реєстрами (кінець жовтня 2023 року);

→ ухвалити Національну стратегію доходів (кінець 2023 року);

→ переглянути процедури управління державними інвестиціями з переходом на прозору конкурсну основу (кінець 2023 року);

→ підвищити інституційну автономність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (кінець 2023 року);

→ розробити схему реабілітації банку в консультації з Фондом гарантування вкладів і персоналом МВФ (кінець березня 2024 року);

→ впровадити в НБУ методологію оцінювання наглядових ризиків для інформування про пріоритети наглядової взаємодії (кінець червня 2024 року).