Україна пообіцяла МВФ повернути обовʼязкове декларування активів чиновників





У листі до керівництва МВФ українська влада зобов'язалася повернути обов'язкову декларацію доходів чиновників до кінця липня 2023 року. Про це йдеться в Меморандумі з МВФ.

"Буде прийнято закон про відновлення зобов'язання державних службовців (які не беруть безпосередньої участі в мобілізації та військових діях) подати та оприлюднити свої декларації про майно під час воєнного стану та відновлення функції НАЗК вивчати та перевіряти декларації про активи", - йдеться у листі.

Структурний контрольний показник вказаний на кінець липня 2023 року.

"До подання документів державними посадовими особами, ми покращимо систему декларування майна, щоб це дозволило автоматичне заповнення інформації з інших пов'язаних баз даних і реєстрів (Структурний орієнтир, кінець жовтня 2023 р.)", - йдеться у листі української влади.

Також вказано, що після скасування воєнного стану буде повністю відновлена система декларування майна, зокрема вимоги до розкриття інформації для всіх держслужбовців.

Меморандум з МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.

Наразі декларування держслужбовцями є добровільним. З осені 2022 року у Верховній Раді очікує на голосування законопроєкт про поновлення обов'язкового декларування.

Також президент Зеленський публічно відповів на петицію про поновлення декларування. Міжнародна спільнота теж надала свої рекомендації. Зокрема, Transparency International рекомендує Україні відновити декларування, перевірку декларацій та інші заходи фінансового контролю.