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АНАЛІТИКА

Зеленський: трибунал щодо Росії хочемо створити через резолюцію ООН

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що спеціальний трибунал за злочин агресії Росії проти України має бути створений шляхом ухвалення відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Як передає кореспондент "Європейської правди", про це він заявив у п'ятницю на пресконференції за підсумками Бучанського саміту.

Зеленський підкреслив, що трибунал буде створений після перемоги України й завершення війни з Росією, "яка є пріоритетом номер один". Що ж стосується етапів, то насамперед Київ прагне заручитись політичною міжнародною підтримкою.

"Над цим працюємо. А саме - текст відповідної резолюції для майданчика Організації Об'єднаних Націй", - зазначив він.

Президент додав, що формат трибуналу наразі узгоджується, і серед дискусій фігурує і "гібридний" варіант, проти якого виступає Україна і який підтримують кілька її "справді дружніх партнерів".

"Тим не менш, ми поки бачимо наш варіант і над ним працюємо. Ми розуміємо, для нас головне - набрати велику кількість держав, щоб велика кількість держав була об'єднана. І об'єднана вже підтримувати той чи інший формат відповідної резолюції. І це буде крок номер один. А вже тоді перейдемо практичних кроків щодо трибуналу", - додав глава держави.

У цьому контексті Зеленський згадав рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна, який став "дуже серйозним сигналом" у напрямку створення трибуналу.

"Як я говорив із європейськими колегами, в цілому всі боялись питання трибуналу. Але момент наших доказів до депортації наших дітей - це був дуже серйозний чинник... Тому ці чинники, я думаю, дуже сильно вплинуть на принциповість і жорстокість формулювання відповідної резолюції (ООН - ред.)", - підсумував він.

Нагадаємо, Офіс президента Зеленського публічно заявляв про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії РФ. Таку позицію озвучував глава ОП Андрій Єрмак, який очолює робочу групу зі створення спецтрибуналу.
 

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