Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна отримала пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів

 

До Державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд дол. США) кредиту на пільгових умовах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

«Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України - сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором», - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

У Мінфіні зауважують, що додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка - 1,5% річних.

Зазначається, що кредит надано на пільгових умовах за другою додатковою угодою, постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 р. № 245 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2023 році шляхом залучення кредиту від Канади».

Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

Як повідомлялось, що між Україною та Канадою у червні 2022 підписано кредитний договір про надання Україні кредиту на пільгових умовах із першою додатковою угодою від 13 грудня 2022 року, згідно з якими до Державного бюджету України надійшли кошти у сумі 1,95 млрд канадських доларів. Загальна сума кредиту становитиме 4,35 млрд канадських доларів.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,7373
  0,0439
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4197  0,03 0,08 38,1381  0,02 0,05
EUR 40,3391  0,12 0,29 41,2213  0,07 0,17

Міжбанківський ринок на вчора, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес