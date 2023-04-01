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Україна отримала пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів
23:07 31.03.2023 |
До Державного бюджету України від Канади надійшло 2,4 млрд канадських доларів (1,8 млрд дол. США) кредиту на пільгових умовах.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
«Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України - сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків Держбюджету. Ці кошти дозволять підтримати громадян України в умовах війни та наблизити нашу перемогу над російським агресором», - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
У Мінфіні зауважують, що додатковий кредит надається на 10 років, процентна ставка - 1,5% річних.
Зазначається, що кредит надано на пільгових умовах за другою додатковою угодою, постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2023 р. № 245 «Про здійснення державних зовнішніх запозичень у 2023 році шляхом залучення кредиту від Канади».
Кошти надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.
Як повідомлялось, що між Україною та Канадою у червні 2022 підписано кредитний договір про надання Україні кредиту на пільгових умовах із першою додатковою угодою від 13 грудня 2022 року, згідно з якими до Державного бюджету України надійшли кошти у сумі 1,95 млрд канадських доларів. Загальна сума кредиту становитиме 4,35 млрд канадських доларів.
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