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АНАЛІТИКА

Суд у Франції відмовив у екстрадиції олігарха Жеваго в Україну

 

Суд у місті Шамбері (Франція) прийняв рішення в слуханні про екстрадицію бізнесмена Костянтина Жеваго в Україну - запит української сторони було відхилено.

Про це ЕП повідомила пресслужба олігарха.

"Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи, з урахуванням усіх доказів та аргументів, які надала сторона захисту", - йдеться в повідомленні.

Бізнесмен вважає, що справа проти нього не має жодного юридичного підґрунтя, та має політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів.

"Це справедливе рішення французького суду підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необгрунтованість висунутих звинувачень. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи та будуть дотримуватися закону у подальшому розгляді цієї справи", - заявив К.Жеваго.

Нагадуємо:

27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.

Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.

Заарештований у Франції український бізнесмен та колишній народний депутат Костянтин Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.

Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.

У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.

Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Франція
 

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