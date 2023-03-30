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Суд у Франції відмовив у екстрадиції олігарха Жеваго в Україну
15:40 30.03.2023 |
Суд у місті Шамбері (Франція) прийняв рішення в слуханні про екстрадицію бізнесмена Костянтина Жеваго в Україну - запит української сторони було відхилено.
Про це ЕП повідомила пресслужба олігарха.
"Суд відхилив запит після ретельного розгляду всіх матеріалів справи, з урахуванням усіх доказів та аргументів, які надала сторона захисту", - йдеться в повідомленні.
Бізнесмен вважає, що справа проти нього не має жодного юридичного підґрунтя, та має політичний мотив та явні ознаки піар-кампанії державних правоохоронних органів.
"Це справедливе рішення французького суду підтверджує відсутність достатніх підстав для екстрадиції та доводить необгрунтованість висунутих звинувачень. Сподіваюся, що ДБР і Генпрокуратура нарешті вислухають мої аргументи та будуть дотримуватися закону у подальшому розгляді цієї справи", - заявив К.Жеваго.
Нагадуємо:
27 грудня українського бізнесмена, екснардепа Костянтина Жеваго затримали на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах на запит української сторони.
Суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго.
Заарештований у Франції український бізнесмен та колишній народний депутат Костянтин Жеваго залишив посаду директора та вийшов з ради директорів Ferrexpo.
Підозрюваний у розтраті український бізнесмен Костянтин Жеваго вніс заставу в 1 мільйон євро і вийшов з-під варти, він не може залишати материкову Францію.
У липні 2021 року повідомлялось, що Інтерпол оголосив олігарха Костянтина Жеваго в міжнародний розшук за запитом Державного бюро розслідувань.
Тоді пресслужба та адвокати бізнесмена також відкинули цю інформацію через відсутність офіційних підтверджень цієї заяви від Інтерполу.
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