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Український суд знову спрацював на користь Портнова, - адвокат

08:48 29.03.2023 |

Політика

 

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що українська судова система знову спрацювала на користь юриста та політика Андрія Портнова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на блог адвоката.

"Здавалося, Верховний суд давно розставив усі крапки над "ї" як стосовно "честі й гідності" такого персонажа, як Андрій Портнов, так і стосовно його ролі у "справі моряків". Роз'яснив настільки чітко, що навіть у Печерському суді зрозуміли і у захисті портновських "честі і гідності" відмовили. Але ні. Сьогодні Київський апеляційний суд у складі колегії суддів Гуля, Крижанівської та Шебуєвої рішення Печерського суду скасував і захистив честь і гідність Портнова у повному обсязі", - повідомив адвокат.

На його думку, рішення нагадує суспільству, наскільки глибоко ще вкорінений у нас так званий "русский мир".

Адвокат також оприлюднив відео одного з телеефірів, на якому Портнов практично дослівно повторює меседжі Путіна.


Як відомо, Портнов вимагає спростувати інформацію про те, що він передав матеріали "справи моряків" Росії.

У вересні минулого року Печерський суд відмовив у задоволенні позову Андрія Портнова проти Петра Порошенка, партії "Європейська солідарність" та телеканалу "Прямий".

Перед тим у жовтні 2021 року ВСУ скасував попередні неправомірні рішення судів і повернув справу на повторний розгляд.

Адвокати Порошенка також неодноразово наголошували, що усі спільники Портнова у правоохоронній та судовій системі нестимуть відповідальність за фальсифікацію кримінальних проваджень.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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