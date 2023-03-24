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Кабмін звільнив заступника голови Митниці Черкасського, який два місяці «переховувався» на лікарняному
16:56 24.03.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні у п'ятницю, 24 березня, звільнив заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського, який два місяці перебував на лікарняному, що уникнути цього.
Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram. Згодом цю інформацію підтвердили у пресслужбі уряду.
Як повідомлялося, 1 лютого Кабінет міністрів звільнив виконувача обов'язків голови Митної служби В'ячеслава Демченка та двох його заступників.
А відносно заступника голови Державної митної служби Руслана Черкасського уряд порушив дисциплінарне провадження на час якого його відсторонено від займаної посади. Черкасського уряд також хотів звільнити, проте той відмовився писати заяву і пішов на лікарняний.
У березні Комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами дисциплінарного провадження рекомендувала Кабміну звільнити Черкасського з займаної посади.
Руслан Черкасський за часів Януковича працював на Донецькій та Енергетичній митниці. Його називали реальним керівником Митної служби, який, за словами нардепа від партії "Голос" Ярослава Железняка, керував митницею під наглядом заступника голови Офісу президента Олега Татарова.
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