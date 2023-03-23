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АНАЛІТИКА

Представництво МКС буде в Україні: у Гаазі підписали угоду

 

Міжнародний кримінальний суд (МКС) відкриє своє представництво в Україні. Відповідну угоду підписали в четвер, 23 березня, у Гаазі генеральний прокурор України Андрій Костін і секретар МКС Пітер Льюїс. Про це повідомив Офісу генпрокурора України.

За словами Костіна, "підписання документа є ще одним кроком до забезпечення повної відповідальності за міжнародні злочини". "Ми не зупинимося, допоки всі винні у міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності. Включно з вищим військово-політичним керівництвом злочинного режиму РФ", - сказав він.

Український генпрокурор також додав, що сподівається на "подальшу співпрацю у розслідуванні та переслідуванні злочинів РФ проти України".

Спецтрибунал для Путіна

Водночас на проведеній цього ж дня у Брюсселі зустрічі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою Костін вказав на важливість створення Спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності президента РФ Володимира Путіна. За словами генпрокурора, створення такого трибуналу необхідне для "завершення розбудови глобальної мережі відповідальності".

"Адже, згідно з міжнародним правом, лише трибунал, який має міжнародний статус, може подолати імунітет чинного президента. Ми сподіваємося, що ЄС та Європарламент підтримають нашу позицію як найбільш реалістичний та оптимальний спосіб відновити справедливість і запобігти можливим збройним конфліктам в майбутньому", - зазначив Костін.

Водночас Мецола запевнила, що вона та її колеги "не заспокояться, поки Україна не досягне справедливості". На тлі цього вона вказала на домовленість "про подальшу координацію зусиль, щоб забезпечити відповідальність за кожен скоєний злочин", наводить її слова пресслужба Офісу генпрокурора України.

Ордер МКС на арешт Путіна

17 березня Палата досудового провадження МКС видала ордери на арешт Путіна та уповноваженої російського президента з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Суд вважає їх обох особами, які, ймовірно, відповідальні за скоєння воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення населення, зокрема, дітей з окупованих районів України до Російської Федерації, що відбувалось щонайменше з 24 лютого 2022 року.

Натомість у РФ заперечують причетність керівництва Росії до скоєння воєнних злочинів у Україні. Крім того, у відповідь на ордер МКС на арешт Путіна в РФ завели справу на прокурора й суддів МКС.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

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